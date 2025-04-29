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بالصور قوات الاحتلال تفرج عن 10 أسرى من قطاع غزة
أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 29-4-2025، عن 10 أسرى من سكان قطاع غزة.
وقال مراسلنا: "إن قوات الاحتلال أفرجت عن 10 أسرى وتم وصلوهم لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح".
وأضاف: "إن الأسرى المفرج عنهم قام الاحتلال الإسرائيلي باعتقالهم خلال توغله الأخير في مدينة رفح جنوب قطاع غزة".
وقامت الطواقم الطبية باستلام الأسرى تمهيداً لإجراء الفحص الطبي لهم قبل خروجهم إلى بيوتهم.