بالصور قوات الاحتلال تفرج عن 10 أسرى من قطاع غزة

فلسطين اليوم

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 29-4-2025، عن 10 أسرى من سكان قطاع غزة.

وقال مراسلنا: "إن قوات الاحتلال أفرجت عن 10 أسرى وتم وصلوهم لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح".

وأضاف: "إن الأسرى المفرج عنهم قام الاحتلال الإسرائيلي باعتقالهم خلال توغله الأخير في مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

وقامت الطواقم الطبية باستلام الأسرى تمهيداً لإجراء الفحص الطبي لهم قبل خروجهم إلى بيوتهم.



