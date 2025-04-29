الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 52,365 شهيد

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء 29-4-2025، وصول مستشفيات قطاع غزة 51 شهيد(منهم 1 شهيد انتشال)، و 113 إصابة خلال 24 ساعة الماضية

جاء ذلك خلال التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .

وقالت الصحة: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".

أضافت: "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 52,365 شهيد و 117,905 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م".

وأوضحت الصحة أن حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (2,273 شهيد، 5,864 اصابة)