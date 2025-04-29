بالأسماء: معتقلين صدر بحقهم أوامر إدارية وتجديد

فلسطين اليوم

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء 29-4-2025، أسماء عدد من الأسرى الذين صدر بحقهم أوامر اعتقال إداري وتجديد.

وجاءت القائمة بأسماء معتقلين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، كما يلي:

مرفق الأسماء: