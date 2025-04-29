بالأسماء: معتقلين صدر بحقهم أوامر إدارية وتجديد

فلسطين اليوم
نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء 29-4-2025، أسماء عدد من الأسرى الذين صدر بحقهم أوامر اعتقال إداري وتجديد.
وجاءت القائمة بأسماء معتقلين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، كما يلي:
مرفق الأسماء:
- اسيد انيس عبد الغني الحسن-طولكرم-5 شهور
- عبد المنعم محمود ناجي لحلوح-جنين-4 شهور
- حمزة رندي حسني خليلي-رفيديا-6 شهور
- جمال محمد نجيب السيد-كفرراعي-6 شهور
- رامي محمد عيسى مسيمي-مخيم بلاطة-6 شهور
- حمزة نظمي محمد عبادي-6 شهور
- محمد جمال سليمان حوشيه-قطنه-4 شهور
- معاذ شريف عبد الرؤوف صوافطة-طوباس-3 شهور
- مالك احمد عبد القادر عبيد-فرعون-6 شهور
- احمد محمد سليمان منصور-الجبل الشمالي-6 شهور
- جعفر رشدي فضل أيوب-6 شهور
- محمد احمد عبد القادر ابو الرب-قباطيه-6 شهور
- زكريا مراد محمد دويكات-روجيب-6 شهور
- انور وائل فريد أفندي-نابلس-6 شهور
- يزن ابراهيم ربحي حمايل-رام الله-6 شهور
- اسلام عبد القادر محمد سوداني-مخيم طولكرم-6 شهور
- عبد الله بشير نعيم دراغمة-طوباس-6 شهور
- فراس حسين احمد ضراغمه-طوباس-6 شهور
- محمد فخري يوسف نزال-قباطية-6 شهور
- اسيد ناصر توفيق زير-قلنديا-6 شهور
- انس ممدوح خليل حمد-قلقيلية-6 شهور
- ليث فرحان محمد علي ابو علي-طولكرم-6 شهور
- محمد عصفور عبد الله برغوثي-كوبر-3 شهور
- ثائر نعيم عبد الحميد شطاره-الخليل-4 شهور
- محمد علي ابراهيم غانم-قلقيلية-6 شهور
- محمد محمود صالح عبد الرحيم-مخيم نور الشمس-4 شهور
- محمد مصطفى موسى شريتح-رام الله-6 شهور
- عكرمه بنان عبد الكريم ابو علبه-قلقيلية-6 شهور
- غالب احمد محمود امريش-الخليل-6 شهور
- همام أسعد محمد نعالوه-طولكرم-6 شهور
- ارقم رياض خالد هرشه-طولكرم-4 شهور
- مناضل محمد ديب سعادة-عصيره الشماليه-6 شهور
- جهاد سليمان محمد ابو جمهور-جنين-6 شهور
- جعفر محمد احمد هرش-بيت لحم-6 شهور
- المعتصم منذر محمد رمضان-رام الله-6 شهور
- عمر عماد عمر شهاب –جنين-6 شهور
- أيوب يحيى جميل اشتيه-سالم-6 شهور
- محمود ايمن نمر العلا-رام الله-6 شهور
- عمر نائل احمد مزاحم-رام الله-6 شهور
- ابراهيم خليل محمود محسن-ابو ديس-4 شهور
- محمد نضال علي عرمان-عين يبرود-6 شهور
- عماد الدين ياسين طه حمزة-نابلس-6 شهور
- محمد عدنان احمد كعبي-روجيب-4 شهور
- عبادة فراس وائل ابو شرخ-الخليل-4 شهور
- عبد الرحمن خالد سلمان صفدي-عوريف-6 شهور
- عبد الله محمد وليد باشا-قلقيليه-4 شهور
- عمر احمد عمر ابو حسين-الخليل-3 شهور
- هيثم غالب احمد امريش-الخليل-6 شهور
- صدام فخر عبد الحافظ عوضات-عقبة جبر-4 شهور
- عبد الله حسن عبد الله ابو وعر-قباطية-شهرين
- اسيد ابراهيم مسعد ابو بكر-يعبد-شهرين
- كمال محمد خليل ابو عون-جبع-6 شهور
- محمد محمود علي الصليبي-بيت أمر-6 شهور
- يزن عمر عارف عمر-مخيم نور الشمس-4 شهور
- يعقوب مصطفى عمر حسين-مخيم الجلزون-6 شهور
- حسني طارق حسني عابد-بيت ليد-6 شهور
- عميد محمد علي القشقيش-الخليل-6 شهور
- كامل ابراهيم كامل ابو هشهش-العروب-4 شهور