بالأسماء: معتقلين صدر بحقهم أوامر إدارية وتجديد

الساعة 02:17 م|29 ابريل 2025
سجون
سجون

فلسطين اليوم

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء 29-4-2025، أسماء عدد من الأسرى الذين صدر بحقهم أوامر اعتقال إداري وتجديد.

وجاءت القائمة بأسماء معتقلين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، كما يلي:

مرفق الأسماء:

  1. اسيد انيس عبد الغني الحسن-طولكرم-5 شهور
  2. عبد المنعم محمود ناجي لحلوح-جنين-4 شهور
  3. حمزة رندي حسني خليلي-رفيديا-6 شهور
  4. جمال محمد نجيب السيد-كفرراعي-6 شهور
  5. رامي محمد عيسى مسيمي-مخيم بلاطة-6 شهور
  6. حمزة نظمي محمد عبادي-6 شهور
  7. محمد جمال سليمان حوشيه-قطنه-4 شهور
  8. معاذ شريف عبد الرؤوف صوافطة-طوباس-3 شهور
  9. مالك احمد عبد القادر عبيد-فرعون-6 شهور
  10. احمد محمد سليمان منصور-الجبل الشمالي-6 شهور
  11. جعفر رشدي فضل أيوب-6 شهور
  12. محمد احمد عبد القادر ابو الرب-قباطيه-6 شهور
  13. زكريا مراد محمد دويكات-روجيب-6 شهور
  14. انور وائل فريد أفندي-نابلس-6 شهور
  15. يزن ابراهيم ربحي حمايل-رام الله-6 شهور
  16. اسلام عبد القادر محمد سوداني-مخيم طولكرم-6 شهور
  17. عبد الله بشير نعيم دراغمة-طوباس-6 شهور
  18. فراس حسين احمد ضراغمه-طوباس-6 شهور
  19. محمد فخري يوسف نزال-قباطية-6 شهور
  20. اسيد ناصر توفيق زير-قلنديا-6 شهور
  21. انس ممدوح خليل حمد-قلقيلية-6 شهور
  22. ليث فرحان محمد علي ابو علي-طولكرم-6 شهور
  23. محمد عصفور عبد الله برغوثي-كوبر-3 شهور
  24. ثائر نعيم عبد الحميد شطاره-الخليل-4 شهور
  25. محمد علي ابراهيم غانم-قلقيلية-6 شهور
  26. محمد محمود صالح عبد الرحيم-مخيم نور الشمس-4 شهور
  27. محمد مصطفى موسى شريتح-رام الله-6 شهور
  28. عكرمه بنان عبد الكريم ابو علبه-قلقيلية-6 شهور
  29. غالب احمد محمود امريش-الخليل-6 شهور
  30. همام أسعد محمد نعالوه-طولكرم-6 شهور
  31. ارقم رياض خالد هرشه-طولكرم-4 شهور
  32. مناضل محمد ديب سعادة-عصيره الشماليه-6 شهور
  33. جهاد سليمان محمد ابو جمهور-جنين-6 شهور
  34. جعفر محمد احمد هرش-بيت لحم-6 شهور
  35. المعتصم منذر محمد رمضان-رام الله-6 شهور
  36. عمر عماد عمر شهاب –جنين-6 شهور
  37. أيوب يحيى جميل اشتيه-سالم-6 شهور
  38. محمود ايمن نمر العلا-رام الله-6 شهور
  39. عمر نائل احمد مزاحم-رام الله-6 شهور
  40. ابراهيم خليل محمود محسن-ابو ديس-4 شهور
  41. محمد نضال علي عرمان-عين يبرود-6 شهور
  42. عماد الدين ياسين طه حمزة-نابلس-6 شهور
  43. محمد عدنان احمد كعبي-روجيب-4 شهور
  44. عبادة فراس وائل ابو شرخ-الخليل-4 شهور
  45. عبد الرحمن خالد سلمان صفدي-عوريف-6 شهور
  46. عبد الله محمد وليد باشا-قلقيليه-4 شهور
  47. عمر احمد عمر ابو حسين-الخليل-3 شهور
  48. هيثم غالب احمد امريش-الخليل-6 شهور
  49. صدام فخر عبد الحافظ عوضات-عقبة جبر-4 شهور
  50. عبد الله حسن عبد الله ابو وعر-قباطية-شهرين
  51. اسيد ابراهيم مسعد ابو بكر-يعبد-شهرين
  52. كمال محمد خليل ابو عون-جبع-6 شهور
  53. محمد محمود علي الصليبي-بيت أمر-6 شهور
  54. يزن عمر عارف عمر-مخيم نور الشمس-4 شهور
  55. يعقوب مصطفى عمر حسين-مخيم الجلزون-6 شهور
  56. حسني طارق حسني عابد-بيت ليد-6 شهور
  57. عميد محمد علي القشقيش-الخليل-6 شهور
  58. كامل ابراهيم كامل ابو هشهش-العروب-4 شهور

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