أطباء بلا حدود: الاحتلال يمنع دخول الأدوية منذ 50 يومًا

فلسطين اليوم

أكد المدير الطبي لمنظمة "أطباء بلا حدود" من غزة فادي المدهون، اليوم الثلاثاء 29-4-2025، أنه منذ أكثر من 50 يومًا والاحتلال يواصل إغلاق المعابر ويمنع إدخال الأدوية المستلزمات الطبية ما ضاعف مشكلة النظام الصحي.

وقال المدهون في تصريحات صحفية: "مضاعفات ومخاطر صحية تهدد الأطفال في حال لم يتم إعطاء التطعيمات اللازمة".

وأضاف: "نعمل بشكل دوري على التواصل مع المنظمات المعنية وندعو بشكل عاجل، لكن دون استجابة أو وعودات بفتح المعابر وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية".

وأوضح المدهون أن جميع الأدوية والمستلزمات الطبية متكدسة عند المعابر دون السماح لها بالدخول من قبل الاحتلال.