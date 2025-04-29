السعودية: منع الإغاثة لغزة انتهاك للمواثيق الدولية

فلسطين اليوم

أكد ممثل السعودية أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء 29-4-2025، أن إسرائيل تعتبر نفسها فوق كل القوانين وترفض الامتثال للرأي الاستشاري للمحكمة التي طالبها بوقف العدوان على غزة.

‌‏وقال الممثل: إسرائيل تفرض حصارا على غزة دون مبررات لهذه الوحشية تجاه المدنيين في القطاع".

‌‏وأضاف: إسرائيل تتجاهل المطالب الدولية بوقف الحرب على غزة وتفاقم الأوضاع هناك وتحول القطاع إلى مقبر لآلاف الأبرياء".

‌‏وتابع ممثل السعودية: على إسرائيل تسهيل عمل المنظمات الإنسانية وخاصة الأونروا في غزة والضفة الغربية، مبيناً أن منع دخول مواد الإغاثة إلى غزة يعد انتهاكا لكافة المواثيق الدولية.

وأردف قائلاً: "لجنة التحقيق الدولية كذبت الادعاءات الإسرائيلية بحق الأونروا وعليها تسهيل عمل الوكالة".