تفاصيل جديدة حول مقترح صفقة تبادل أسرى

فلسطين اليوم

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء 29-4-2025، عن وجود اتفاق مبدئي على الإفراج عن أسرى إسرائيليين خلال مايو المقبل.

وقالت المصادر لقناة العربية: "اتفاق مبدئي على الإفراج عن أسرى من غزة خلال مايو بينهم الرهينة الأميركية". وفق قولها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هناك "اتفاق على إنشاء 3 ممرات آمنة لعبور المساعدات لغزة برقابة الوسطاء".

وشدد على "استمرار الاجتماعات بين مسؤولين مصريين وحماس وإسرائيل خلال الأيام المقبلة".

وأكد المتحدث باسم بنيامين نتنياهو، عومر دوستري، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم حتى الآن التوصل لوقف لإطلاق النار بغزة.

وقال دوستري: التقارير الواردة في وسائل الإعلام الأجنبية غير دقيقة". بحسب قوله.

وأضاف: "تعمل "إسرائيل" بشكل متواصل وحثيث مع الأميركيين والوسطاء من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى ولكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق". وفق قوله.

وكانت كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، عن نقطة الخلاف الوحيدة في مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة التبادل بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال.

ونقلت قناة كان العبرية عن مصدر إسرائيلي قوله: "الخلافات في مفاوضات صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس بقيت حول قضية نزع السلاح". على حد قوله.

ومن جانبها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول سياسي قوله: مفاوضات صفقة التبادل متواصلة لكنها لم تشهد توافقا بعد".