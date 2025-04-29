مؤسسة حقوقية تدعو لوقف الكارثة الإنسانية بغزة

فلسطين اليوم

دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الثلاثاء 29-4-2025، المؤسسات العالمية لوقف الكارثة الإنسانية بغزة.

وأطلق "ديوان المظالم"، في بيان له: "نداءً عاجلًا موجهًا إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، دعا فيه إلى ضرورة التحرك الفوري مع حكوماتها لوقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة".

وقالت الهيئة: "الحصار الشامل الذي تفرضه سلطات الاحتلال منذ ما يقارب الشهرين، أدى إلى منع وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والمواد الأساسية إلى نحو مليوني فلسطيني في غزة".

وأوضحت أن هذا الأمر فاقم الوضع الإنساني الكارثي الذي بدأ منذ 7 أكتوبر 2023 ووصل إلى مستوى غير مسبوق من الانهيار.