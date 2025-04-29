المفتي يحذر من تداول نسخة للقرآن الكريم

فلسطين اليوم

حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، اليوم الثلاثاء 29-4-2025، من تداول نسخة من القرآن الكريم، لوجود خطأ في كتابة كلمة "توكلنا" حيث كتبت "نوكلنا"، أول حرف مكتوب نون بدلا من التاء في صفحة 549 في سورة الممتحنة، آية 4.

وقال المفتي في بيان صادر عن دار الإفتاء: "هذه النسخة صادرة عن مكتبة الصفا للطباعة- القاهرة، في جمهورية مصر العربية – الصادر بتصريح رقم 65 بتاريخ 14-12-2014م من مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف".

وناشد المفتي، المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون مصاحف من هذه النسخ بضرورة تسليمها لدار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوهاً إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، وبخاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.