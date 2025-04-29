مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

فلسطين اليوم

اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء 29-4-2025، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وقال شهود عيان: "إن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال".

وأضاف الشهود: "المستوطنون أدوا ما تسمى "صلاة بركة الكهنة" التلمودية أمام قبة الصخرة خلال اقتحام المسجد الأقصى".

جدير ذكره أنه شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.