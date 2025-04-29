الاحتلال يكشف عن تفاصيل كمين الشجاعية

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء 29-4-2025، عن تفاصيل كمين الشجاعية الجمعة الماضية والمعارك التي دارت مع المقاومة هناك.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: كانت هذه المعركة الأصعب منذ استئناف القتال في غزة قبل نحو شهر". وفق قولها.

وأضافت الصحيفة: "خرجت عناصر حماس واحدة تلو الأخرى من كمين وسط حي الشجاعية المعادي، بعد أن اصطدمت قوة "يمّاس" أولاً بنيران كثيفة". بحسب قولها.

وقال يوآف زيتون، من صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: في صباح الجمعة، بدأت قوات الجيش الإسرائيلي العمل في حي الشجاعية "السيئ السمعة"، لإبعاد التهديدات عن القوات في المستقبل وتعميق السيطرة". على حد تعبيره.

وأضاف: "في ساعات بعد الظهر، نفذت وحدة "يمّاس" كميناً هناك، وخرجت مجموعة من فتحة نفق وفتحت النار. ردّ الجنود بالنار، وكان جندي الرشاش في المقدمة يطلق النار حتى أصيب في رأسه وقُتل". بحسب قوله.

وتابعت الصحيفة: هنا بدأت المعركة الحقيقية حيث أعدّت حماس كميناً معقداً من أنفاق متعددة الطبقات، في منطقة لا تزال مليئة بالأنفاق رغم أكثر من عام من العمليات هناك". على حد قوله.

وأردفت: "ظهرت خمس مجموعات واحدة تلو الأخرى، أطلقت صواريخ مضادة للدبابات ومن أسلحتها الشخصية، مستهدفة طرق الإخلاء، ما كشف عن مستوى قيادة وتحكم عالي لدى حماس، رغم اغتيال خمسة من قادتها المحليين منذ 7 أكتوبر". بحسب قولها.