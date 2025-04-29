الأونروا: المساعدات الإنسانية جاهزة لإدخالها وننتظر فتح المعابر

فلسطين اليوم

أكدت هيئة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا: المساعدات الإنسانية جاهزة لإدخالها إلى غزة وننتظر إعادة فتح المعابر

وقالت الأونروا في تصريحات صحفية: الإمدادات الأساسية المخصصة للمحتاجين تفسد بينما يشتد الجوع في غزة".

وتابعت: لدينا نحو 3.000 شاحنة من المساعدات تنتظر إدخالها إلى غزة وعلى إسرائيل رفع الحصار".

أكد المكتب الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الثلاثاء 29-4-2025، أنه لم تدخل أيّ إمدادات إنسانية أو تجارية إلى قطاع غزة منذ أكثر من 7 أسابيع.

وقالت الأونروا: "إغلاق جميع نقاط العبور أدى إلى حدوث أسوأ أزمة إنسانية في القطاع منذ أكتوبر "2023، مؤكدة أن هذه أطول فترة حظر للمساعدات منذ بداية الحرب".

وأضافت: "نشهد ندرة متزايدة في المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب والمأوى والرعاية الطبية نتيجة الحصار الإسرائيلي".

وتابعت الأونروا: "أسعار الإمدادات الأساسية ارتفعت بشكّل كبير بسبب استمرار الحصار، مبينة أن العديد من الإمدادات الطبية نفدت بالفعل ونتوقع نفاد المزيد في الأسابيع المقبلة".

وقالت: "57% فقط من الأدوية الأساسية تتوفر بكميات تكفي لشهر واحد أو أقل، فيما تُعاني الخدمات الطبية من نقص حاد في الموارد مع توقع بنفاد ثلثي الإمدادات الأساسية خلال أقل من شهرين".

وأوضحت الأونروا أن الحصار الإسرائيلي يُعيق نقل الإمدادات من جنوب القطاع إلى شماله ويزيد من صعوبة العمليات الإنسانية".

وأضافت: "نواصل تشغيل 9 مراكز صحية و39 نقطة طبية رغم التحديات الجسيمة، ونقدم يوميًا نحو 16,000 استشارة صحية وهو أكبر عدد من بين جميع مقدمي الخدمات الصحية في غزة".