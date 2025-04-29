بالأرقام: كشف خسائر الاحتلال البشرية بالحرب على غزة

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء 29-4-2025، عن حصيلة الخسائر البشرية في جيش الاحتلال خلال الحرب على قطاع غزة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت: 850 جنديا قتلوا خلال حرب غزة .. و82 من أفراد قوات الأمن .. و934 "مدنيا" وأجنبيا.. و59 لا زالوا مختطفين". وفق قولها.

وأضافت الصحيفة العبرية: من الـ 82 من أفراد الأمن: 67 من "الشرطة وحرس الحدود" وستة من جهاز "الشاباك"، وأربعة أشخاص إضافيين سقطوا في 7 أكتوبر وخدموا في "الشاباك" وتم تجنيدهم في الاحتياط ويعرفون بأنهم من قتلى الجيش، وهناك خمسة من رجال الإطفاء والإنقاذ وثلاثة من نجمة داود الحمراء وواحد من الشاباك". بحسب قولها.

وتابعت يديعوت: 191 من القتلى هم ضباط، و6 برتبة عميد، و10 برتبة مقدم، و77 برتبة رائد، 98 برتبة نقيب، و16 برتبة ملازم".

وأردفت: "هناك 257 قتيلا ضباط برتب مختلفة غالبيتهم العظمى من الاحتياط، ومن رتبة رقيب أول إلى عريف، ونحو 241 منهم رقيب أول، و129 رقيبا، و16 عريفا". على حد قولها.

وقالت يديعوت: 66 إسرائيلية سقطوا من قوات الأمن بما في ذلك المجندات وضابطات الشرطة، فيما سقط 13 جنديا من الطائفة الدرزية و10 جنود من الطائفة البدوية".

وأوضحت الصحيفة: 68 إسرائيليا ممن قتلوا هم من سكان القدس، و25 من تل أبيب و24 في السبع و22 من حيفا بالداخل المحتل".

وكشفت يديعوت: 816 قتلوا على جبهة غزة منهم 410 منذ بداية المناورات البرية، بينما 87 قتلوا على الجبهة الشمالية منهم 60 منذ بدء المناورات البرية، كما قتل 29 في هجمات بالضفة والقدس وإسرائيل".

وأضافت الصحيفة: لواء جولاني أكثر قوة عسكرية خسرت جنوداً وضباطا ووصل عددهم 109". على حد تعبيرها، ومنهم 70 خلال هجوم 7 أكتوبر والباقون خلال المعارك البرية".

وتابعت: يلي جولاني لواء ناحال 63 قتيلاً، والمظليين 46 قتيلاً، والكوماندوز 43، فيما اللواء 401 قتل 39، أما وحدة يهلوم "الهندسية" 37 قتيل، واللواء السابع 29، فيما خسر كفير 24 جندياً".