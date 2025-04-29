مصدر إسرائيلي: لم نتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة

فلسطين اليوم

أكد المتحدث باسم بنيامين نتنياهو، عومر دوستري، اليوم الثلاثاء 29-4-2025، أنه لم يتم حتى الآن التوصل لوقف لإطلاق النار بغزة.

وقال دوستري: التقارير الواردة في وسائل الإعلام الأجنبية غير دقيقة". بحسب قوله.

وأضاف: "تعمل "إسرائيل" بشكل متواصل وحثيث مع الأميركيين والوسطاء من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى ولكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق". وفق قوله.

وكانت كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء 29-4-2025، عن نقطة الخلاف الوحيدة في مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة التبادل بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال.

ونقلت قناة كان العبرية عن مصدر إسرائيلي قوله: "الخلافات في مفاوضات صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس بقيت حول قضية نزع السلاح". على حد قوله.

ومن جانبها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول سياسي قوله: مفاوضات صفقة التبادل متواصلة لكنها لم تشهد توافقا بعد".

ومن جانبها، قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: "آن أوان إظهار المسؤولية والتوصل لاتفاق يعيد كل الأسرى وينهي الحرب".

وأضافت الهيئة: حكومة إسرائيل تستطيع إعادة كل المخطوفين غدا إذا اختارت أن تفعل ذلك". بحسب وصفها.

وتابعت بقولها: يجب الحفاظ على حياة الجنود وتوفير دفع مئات آلاف من الاحتياط ثمنا باهظا". بحسب تعبيرها.