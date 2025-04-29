ماليزيا: قيود الاحتلال على "الأونروا" تهدف للتهجير القسري

فلسطين اليوم

أكدت ماليزيا، أن القيود التي تفرضها إسرائيل على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة "الأونروا"، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.

جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي استمرت على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة. ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.

وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.

وأوضحت سعيد أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.