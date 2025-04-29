لابيد يهاجم نتنياهو بقوة.. ماذا قال؟

فلسطين اليوم

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الثلاثاء 29-4-2025، رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ونقلت صحيفة معاريف عن زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد قوله: "نتنياهو يحاول تحويل جهاز الشاباك إلى جهاز شخصي له". بحسب قوله.

وأضاف: "الحكومة التي تقاتل حماس منذ سنة ونصف لن تستطيع تحقيق الانتصار وأؤيد إعادة المخطوفين من غزة". على حد تعبيره.

وتابع لابيد: "نتنياهو لا يعرف كيف يمكنه الانتصار على حماس ومنذ سنة ونصف لم يستطع تحقيق ذلك". وفق قوله.

وأردف: "يجب "نزع سلاح حماس وتدميرها" لكن قبل ذلك يجب إعادة المخطوفين". على حد وصفه.

وقال لابيد: "للانتصار على حماس يجب تجنيد الجميع في ظل النقص في المقاتلين، مبيناً "لن نستطيع الانتصار في حرب لا نحدد لها أهدافا". بحسب قوله.