الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية بالأغوار الشمالية

فلسطين اليوم

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء 29-4-2025، إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية.

وقالت مصادر محلية: "الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية على الحاجز في كلا الاتجاهين، واعاق مرور المركبات والمواطنين".

ويُشار إلى أنه يشهد الحاجز منذ عامين تشديدات عسكرية كبيرة، وإغلاقات متكررة أمام حركة المواطنين.

جدير ذكره أن الحاجز المقام عند مفترق طرق يربط مدن الضفة الغربية، بالأغوار الفلسطينية، أحد المنافذ الرئيسية التي من خلالها يحاول المواطنون التنقل بين محافظات الضفة الغربية، والأغوار الفلسطينية.