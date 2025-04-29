صحفي إسرائيلي مهاجماً نتنياهو: "ليست قيادة بل عار"!

فلسطين اليوم

هاجم صحفي إسرائيلي، اليوم الثلاثاء 29-4-2025، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة واصفاً إياه بـ"العار".

وقال أفي يسسخاروف من صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: في نهاية كل معركة فاشلة، من المعتاد أن يتحمل القائد المسؤولية لحماية جنوده. أما نتنياهو فيشير إلى جنوده ويقول: "هم فشلوا، أنا لم يُوقظوني". هذه ليست قيادة، بل عار". على حد قوله.

وأضاف يسسخاروف: في الوقت الذي لم يبقَ فيه قادة أو مسؤولون ممن كانوا جزءاً من كارثة السابع من أكتوبر، فإن فشل نتنياهو سيبدو أكثر وضوحاً من أي وقت مضى". وفق قوله.

وتابع الصحفي: "لن ينجح "الساحر نتنياهو" في التهرب من المسؤولية وسيدفع ثمن الفشل الأكبر في تاريخ الدولة". على حد وصفه.