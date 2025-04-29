19 شهيداً وإصابات بقصف الاحتلال لمناطق بقطاع غزة

فلسطين اليوم

استشهد 19 مواطناً وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية: انتشال 4 شهداء واجلاء اكثر من 30 إصابة أثر استهداف مدفعي على خيام النازحين في منطقة الإقليمي غرب مدينة رفح ونقلهم الي مستشفى الصليب الأحمر غرب رفح".

1_الطفلة مسك شلوف

2_عزيزة فوجو

3_الطفل نبيل زعرب

4_ الطفل صبا لؤي القاضي

كما وقعت عدة إصابات جراء قصف الاحتلال محيط مسجد الفرج شرق مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأعلنت المصادر ذاتها، استشهاد مواطن متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام في خان يونس.

وشن طيران الاحتلال الحربي غارات على بلدة القرارة شمال خان يونس، وشمال مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، يتواصل القصف المدفعي في منطقة المصدر وشرق المغازي وسط القطاع.

وتم انتشال 3 شهداء من المزارعين جراء قصف إسرائيلي سابق على حي المنارة جنوب شرقي خانيونس.

وشن الاحتلال غارة من طائرة مسيّرة إسرائيلية في محيط أنصار غربي مدينة غزة.

كما استُشهد مواطنان في استهداف للاحتلال على منطقة سوق الجمعة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية: " 19 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم".

جدير ذكره أنه منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,314 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 117,792 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.