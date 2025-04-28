لقاء مصري إسرائيلي لبحث الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة

فلسطين اليوم

يلتقي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اليوم الاثنين، طاقم التفاوض الإسرائيلي برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية، في العاصمة القاهرة، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة.

ويأتي هذا اللقاء بعد زيارة أجراها وفد من حركة "حماس" إلى مصر قبل عدة أيام، حيث بحث مع المسؤولين المصريين سبل تثبيت التهدئة والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل استمرار التوتر الميداني وتصاعد الأوضاع الإنسانية.

وتُعقد هذه اللقاءات في إطار الجهود المصرية القطرية المكثفة الرامية إلى استعادة الهدوء ووقف التصعيد العسكري، وسط تحركات دبلوماسية إقليمية ودولية تهدف إلى دفع الطرفين نحو اتفاق يخفف من معاناة سكان غزة ويمنع مزيدًا من التدهور الأمني.

وتلعب القاهرة دور الوسيط الرئيسي في المفاوضات الجارية، معززةً باتصالات متواصلة مع مختلف الأطراف لضمان تحقيق تقدم ملموس نحو وقف إطلاق النار الشامل وإعادة الاستقرار إلى القطاع.