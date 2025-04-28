مسؤول إسرائيلي: "إسرائيل" لن تقبل باتفاق لوقف النار لـ5 سنوات مع غزة

فلسطين اليوم

أكد موقع “زمان إسرائيل”، نقلًا عن مصدر إسرائيلي، أن “إسرائيل” ترفض القبول باتفاق لوقف إطلاق النار مع قطاع غزة يمتد لخمسة أعوام، مشيرًا إلى أن تصعيد الحملة العسكرية الحالية يهدف إلى زيادة الضغط على حركة “حماس” لدفعها نحو قبول شروط إسرائيلية في ملف تبادل الأسرى.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الإحاطة بشأن رفض الهدنة جاءت من وزير في الحكومة الإسرائيلية، لا ينتمي إلى فريق التفاوض ولا إلى مكتب رئيس الوزراء، في حين نفت مصادر أخرى أن تكون هذه المعلومات صادرة عن أي طرف مشارك في المباحثات الرسمية.

في سياق آخر، أشار المصدر إلى دعم “إسرائيل” لخطة الهجرة التي أطلقها الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب، مبينًا أن عمليات الهجرة من غزة لم تشهد بعد أعدادًا كبيرة. وأوضح أن دولًا غربية، بينها كندا، تواصلت مع إسرائيل لبحث تسهيل خروج أصحاب الجنسيات المزدوجة من القطاع، مؤكدًا أن إسرائيل ستسمح بالمغادرة الطوعية للراغبين.

وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، دافع المصدر عن خطة وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر لإلغاء الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل، بزعم محاصرة مصادر تمويل حركة حماس. وأفاد بأن الحركة تمتلك بين 4 إلى 5 مليارات شيكل نقدًا، أغلبها من هذه الفئة، في حين رفض بنك إسرائيل تنفيذ هذه الخطة.