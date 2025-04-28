الاحتلال يقتحم العيزرية ويعتقل مواطنا

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بلدة العيزرية شمال شرق القدس المحتلة، واعتقلت الشاب محمد جهاد عليوات، بعد مداهمة منزله وتفتيشه في منطقة القسطل بمشروع العيزرية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نفذت حملة تفتيش واسعة في الحي، تخللتها عمليات دهم لعدة منازل. وخلال الاقتحام، حطمت قوات الاحتلال مركبة تعود للمواطن ناصر مطير، ما ألحق بها أضرارًا جسيمة.

وتشهد بلدة العيزرية، إلى جانب بلدات أخرى في محيط القدس، تصعيدًا مستمرًا من قبل قوات الاحتلال، يشمل الاقتحامات والاعتقالات اليومية.