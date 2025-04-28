"نتنياهو" يحدد موعد انتهاء الحرب في غزة

فلسطين اليوم

كشف مسؤول أمني "إسرائيلي" كبير، مساء اليوم الاثنين28/4/2025م، عن موعد الذي حدده رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو" لوقف الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة.

ونقلت صحيفة " يسرائيل هيوم" عن المسؤول، زعمه أن "نتنياهو" يخطط لإنهاء الحرب في غزة بحلول شهر أكتوبر المقبل، و أن أكتوبر هو الحد الأقصى وإذا تحققت الأهداف فالمعركة قد تنتهي قبل ذلك.

وأضاف :" من المنطقي ألا تمتد الحرب لأكثر من عامين".

وانهار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي جرى التوصل إليه في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد استئناف الاحتلال "الإسرائيلي" الحرب على غزة في 18 مارس الماضي.

يذكر أن "إسرائيل" بقيادة بنيامين نتنياهو رفضت كافة العروض والمقترحات لإبرام صفقة تبادل للأسرى وانهاء للحرب المتواصلة منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 ألف ما بين شهيد وجريح، واخرها الافراج عن الأسرى "الإسرائيليين" دفعة واحدة مقابل تهدئة لمدة 5سنوات.