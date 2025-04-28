فلسطين اليوم

أفادت مصادر صحفية فلسطينية، مساء اليوم الاثنين28/4/2025م، باستشهاد وإصابة مواطنين في غارة "إسرائيلية" استهدفت منزلا سكنيا في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وبحسب المصادر، فإن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة "الأغا" قرب مدرسة الأقصى بمنطقة السطر الغربي شمال غرب مدينة خانيونس، اسفرت عن ارتقاء 8 مواطنين وإصابة آخرين نقلتهم الطواقم الطبية إلى مجمع ناصر الطبي وسط المدينة.

وفي نفس السياق، بين مصدر طبي في مجمع ناصر أن من الشهداء التى وصلت اطفال ونساء، واصفا جراح اثنين من الاصابات بالخطيرة.

ومنذ فجر اليوم، بلغ عدد الشهداء 36 شهيدًا في غارات الاحتلال على قطاع غزة 30 منهم بمدينة غزة وشمالي القطاع، بحسب مصادر طبية فلسطينية.

يشار إلى أن حصيلة العدوان "الإسرائيلي" المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023م ، بلغت 52,314 شهيدًا و 117,792 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.