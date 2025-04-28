الاحتلال يُخطر بهدم ثلاثة منازل جنوب الخليل

فلسطين اليوم

أفادت مصادر صحيفة فلسطينية، اليوم الاثنين28/4/2025م، بان قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، أخطرت اليوم بهدم ثلاثة منازل في مسافر يطا جنوب الخليل.

وبحسب المصادر، فإن قوات الاحتلال أخطرت بهدم منزلين في قرية أم الخير يقعان على مساحة 150 مترا مربعا للمواطن موسى الهذلين، ومنزل في منطقة حميدة يقع على مساحة 120 مترا مربعا للمواطن نايف سليمان النجادة.

يذكر أن قوات الاحتلال أخطرت يوم أمس بهدم آبار مياه، ومساكن، وغرف زراعية في منطقة حوارة شمال شرق يطا.