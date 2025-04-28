الشيخ عكرمة يحذر من إجراءات الاحتلال التعسفية بحق خطباء الأقصى

فلسطين اليوم

حذر خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، اليوم الاثنين28/4/2025م، من إجراءات الاحتلال التعسفية بحق خطباء المسجد الأقصى.

وقال الشيخ صبري في تصريح صحفي:" نحذر من إجراءات الاحتلال التعسفية بحق خطباء الأقصى، التي تمس بحرية العبادة والكلمة في ظل حرمان مئات المصلين من الصلاة في المسجد الأقصى بفعل التشديدات وقرارات الإبعاد الجائرة".

وتواصل حكومة الاحتلال المتطرفة سياساتها الاجرامية بحق المسجد الأقصى والمدينة المقدسة، اذ تواصل التضيق على المقدسين والمصلين، فيما تواصل السماح للمستوطنين اقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قبل جنود الاحتلال.

يشار إلى أن 214 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك بحماية من قبل قوات الاحتلال اليوم، بحسب دائرة الأوقاف في مدينة القدس