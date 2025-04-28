مصدر في المقاومة يكشف: فككنا عدد من أجهزة تنصت زرعها الاحتلال بغزة

فلسطين اليوم

كشف مصدر في المقاومة الفلسطينية، اليوم الاثنين28/4/2025م، أن أجهزة أمن المقاومة فككت عدد من أجهزة التنصت والتتبع البصري التي زرعها الاحتلال في قطاع غزة.

وبحسب المصدر الذي صرح للتلفزيون العربي، فإن أحد الأجهزة التي تم تفكيكها في غزة من قبل أمن المقاومة عبارة عن حجر بناء بداخله جهاز تنصت وكاميرا، مشدداً على أن أمن المقاومة يعمل على إحباط محاولات العدو لرصد القادة والوصول إليهم

ولفت إلى أن أجهزة التنصت التي ينشرها الاحتلال في غزة ترسل معلومات إلى وحدتي 8200 و9900 لتحليلها مع الشاباك.

ويواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" حربه على قطاع غزة والشعب الفلسطيني بشكل عام، من خلال استخدام كافة الأدوات والوسائل سواء كانت قتالية أو تكنولوجية وغيرها من المحرمة دوليا، والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والاصابات خاصة في حربه المتواصلة منذ السابع من أكتوبر 2023م.