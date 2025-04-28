الدفاع المدني يعلن توقف 8 من مركباته عن العمل جنوب القطاع

فلسطين اليوم

أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين28/4/2025، توقف 8 مركبات" الإطفاء والإنقاذ والإسعاف " عن الحركة بسبب نفاذ الوقود الخاص بالمركبات.

وقال الدفاع المدني في تصريح صحفي :" نعلن نفاذ كميات الوقود الخاصة بتشغيل مركباتنا (الإطفاء والإنقاذ والإسعاف) في محافظات جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى توقف 8 مركبات عن الحركة من أصل 12 مركبة".

وحذر من أن تدخلاتنا الإنسانية والاستجابة لنداءات المواطنين في هذه المحافظات ستكون محدودة وستشارك فيها فقط 4 مركبات، الأمر الذي يهدد حياة مئات آلاف الأهالي والنازحين في مراكز الإيواء، محملاً الاحتلال "الإسرائيلي" مسؤولية تفاقم معاناة أبناء شعبنا في القطاع بسبب استمرار الحرب واستمراره فرض الحصار.

وجدد "الدفاع المدني"، مطالبته للسادة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وللمؤسسات الدولية بضرورة التحرك الفوري لفتح معابر قطاع غزة، والسماح بإدخال الوقود وتزويد المؤسسات والأجهزة العاملة في المجال الإنساني.

وتواصل "إسرائيل" حربها الشرسة على قطاع غزة، اذ تواصل اغلاق المعابر وتمنع ادخال المساعدات الإنسانية والوقود اللازم لتشغيل المرافق والمراكز الطبية ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين الدولية التي تمنح كافة الكوادر الطبية والاسعاف والإنقاذ الحماية وحرية العمل اثناء الحروب.

يشار إلى أن حصيلة العدوان "الإسرائيلي" المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023م ، بلغت 52,314 شهيدًا و 117,792 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.