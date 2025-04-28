13 شهيدا في غارات "إسرائيلية" استهدفت غرب مدينة غزة

فلسطين اليوم

أفادت مصادر صحفية فلسطينية، مساء اليوم الاثنين28/4/2025م، باستشهاد وإصابة مواطنين في سلسلة من الغارات "الإسرائيلية" استهدفت خيام تؤوي نازحين وتجمعا للمواطنين غرب مدينة غزة.

وبحسب المصادر، فإن طائرات الاحتلال استهدفت خيمة تؤوي نازحين قرب دوار أبو مازن غرب مدينة غزة، أسفر "الاستهداف" عن ارتقاء 6 مواطنين بينهم نساء وإصابة آخرين، نقلتهم طواقم الإسعاف إلى مجمع الشفاء الطبي غرب المدينة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين قرب مفترق اللبابيدي في شارع الجلاء شمال غرب مدينة غزة، ادى لاستشهاد 9 مواطنين بينهم 3أطفال، تم نقلهم إلى مجمع الشفاء.

ومنذ فجر اليوم، بلغ عدد الشهداء 35 شهيدًا في غارات الاحتلال على قطاع غزة 29 منهم بمدينة غزة وشمالي القطاع، بحسب مصادر طبية فلسطينية.

يشار إلى أن حصيلة العدوان "الإسرائيلي" المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023م ، بلغت 52,314 شهيدًا و 117,792 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.