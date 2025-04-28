92 يوما من العدوان على طولكرم.. حصار واعتداءات وتدمير

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية لليوم الـ92، وسط استمرار الحصاروالاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم.

وأفادت اللجنة الإعلامية في بيان لها اليوم الاثنين، بأن العدوان على مخيم طولكرم دخل يومه الـ 92 تواليًا، وعلى مخيم نور شمس دخل اليوم الـ 79.

وأكدت لجنة طولكرم تواصل تعزيز الاحتلال وجوده العسكري في مدينة طولكرم وضواحيها ومخيميها، عبر دوار شويكة وشارع العليمي من بوابة "نيتساني عوز" غرب المدينة، مع انتشار قوات راجلة في حي الرشيد بضاحية ذنابة.

واقتحمت قوات الاحتلال، عمارة أبو ليفة في الحي الشرقي القريب من مخيم طولكرم، إضافة لعدد من المنازل الأخرى، واحتجزت سكانها لساعات طويلة وفتشت عدة شقق في العمارة السكنية.

ووفق بيان "اللجنة الإعلامية"، أجبرت قوات الاحتلال الأهالي على إخلاء المبنى بذريعة تحويل المنطقة إلى منطقة عسكرية مغلقة.

واشارت اللجنة إلى إصابة المسن رائد يونس (70 عامًا)، في شارع نابلس، برضوض إثر تعرضه للضرب المبرح على يد جنود الاحتلال، أثناء محاولته تفقد منزله الذي أضرم فيه الجنود النار.

كما لفتت إلى أن قوات الاحتلال أغلقت "شارع نابلس" في مدينة طولكرم، بالكامل، ومنعت حركة المواطنين والمركبات الفلسطينية.

ونشرت قوات الاحتلال، جنودها ووحدات عسكرية، بكثافة في محيط دوار شويكة، شمالي مدينة طولكرم، تزامنًا مع إطلاق النار والقنابل الصوتية، وعمليات احتجاز للمواطنين والمركبات.

وأفادت "اللجنة الإعلامية" أن العدوان على طولكرم أدى لاستشهاد 13 مواطنا؛ بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، إضافة إلى إصابة واعتقال العشرات.

وألحق العدوان دمارا شاملا في البنية التحتية والمنازل والمحال التجارية والمركبات التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والحرق والتخريب والنهب والسرقة.

ودمرت قوات الاحتلال 396 منزلا بشكل كامل، و2573 بشكل جزئي، في مخيمي طولكرم ونور شمس، إضافة إلى إغلاق مداخلهما وأزقتهما بالسواتر الترابية.