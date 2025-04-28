هرتسوغ يدعو لصفقة إقرار ذنب مع نتنياهو بدل سجنه

فلسطين اليوم

اقترح رئيس كيان الاحتلال، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الاثنين، إبرام صفقة مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من شأنها إخراجه من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن بتهم الفساد.

وفي مقابلة مع صحيفة "هآرتس" العبرية، قال هرتسوغ إنه ينبغي دراسة إمكانية إبرام صفقة إقرار ذنب في محاكمة نتنياهو.

و في مقابلة أخرى مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قال هرتسوغ "كجزء من الحاجة إلى تخفيف التوتر في المجتمع الإسرائيلي، سمعت بالفعل أهارون باراك (الرئيس الأسبق للمحكمة العليا) يتحدث عن صفقة الإقرار بالذنب".

وأضاف "إنها ليست فكرة سيئة على الإطلاق أن تدرس صفقة الإقرار بالذنب، أيضا لتقليل التوتر".

ومنذ عام 2020 يحاكم نتنياهو أمام المحكمة المركزية في تل أبيب بتهم تتعلق بتلقي الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، وهي تهم يرفضها نتنياهو مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به". ويمكن لهذه التهم أن تنتهي به إلى السجن إذا ثبتت وتم إقرارها من المحكمة العليا.

ومثُل نتنياهو اليوم الاثنين للمرة الـ25 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، للرد على تهم فساد موجهة إليه.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها، إن نتنياهو مثُل أمام المحكمة للمرة الـ25 منذ 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وتنعقد المحكمة مرتين أسبوعيا للاستماع إلى ردود نتنياهو على الاتهامات الموجهة إليه بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

وكانت المحكمة قد قررت الأسبوع الماضي أن تُنهي جلسات الاستماع لردود نتنياهو في 7 مايو/ أيار المقبل.

وبحسب قرار المحكمة، فإن نتنياهو سيمثُل أمام المحكمة أيضا غدا الثلاثاء، ويومي 6 و7 مايو المقبل.

والثلاثاء الماضي، قالت "يديعوت أحرونوت": "أذن القضاة في محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمحاميه، عميت حداد، بعقد 4 جلسات إضافية في مرحلة الشهادة الرئيسية التي ستنتهي في 7 مايو".