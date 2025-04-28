الاحتلال يفصل بلدتي ترمسعيا وسنجل بجدار شائك

فلسطين اليوم

بدأت سلطات الاحتلال، اليوم الاإثنين، ببناء جدار شائك يفصل بلدتي ترمسعيا وسنجل، شمالي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية عن الشارع الرئيسي الواصل بين نابلس ورام الله.

وبحسب مصادر محلية، بدأت قوات لاحتلال بنصب أعمدة حديدية بطول 4 أمتار في أراضٍ فلسطينية تتبع بلدة سنجل، تمهيدًا لإقامة سياج شائك على طول نحو كيلومترين بمحاذاة الشارع الرئيسي المسمى "شارع 60".

وأفادت المصادر بأن جرافات تابعة للاحتلال، بحماية أمنية، جرّفت أراضي المواطنين الفلسطينيين في المنطقة، خلال الأشهر الأخيرة.

وفي 20 آب/ أغسطس 2024، أصدرت قوات الاحتلال "أمرًا عسكريًا" يقضي بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية جديدة لتعديل مسار السياج الشائك المنوي إقامته بمحاذاة بلدتي ترمسعيا وسنجل، شمال رام الله.