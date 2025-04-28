الرئيس اللبناني يشدد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب

فلسطين اليوم

أكّد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الاثنين، أنّ الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس في الجنوب يشكّل ضرورة للإسراع في استكمال انتشار الجيش حتى الحدود، بحيث تتولى الدولة وحدها مسؤولية أمن الحدود.

وخلال لقائه وفداً من مجلس الشيوخ الفرنسي، أكد عون أنّ الجيش اللبناني "منتشر على الحدود الشمالية الشرقية، ويقوم بواجباته كاملةً، ويتولى أيضاً مكافحة الإرهاب، ومنع عمليات التهريب، وحفظ الأمن الداخلي".

وشدّد عون على أنّ "حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية قرارٌ اتُّخذ"، مضيفاً أنّه "من غير المسموح العودة إلى لغة الحرب".

وعقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انسحبت قوات الاحتلال من 9 قرى لبنانية، وأبقت وجودها في 5 نقاط رئيسية على طول الحدود في جنوب لبنان.