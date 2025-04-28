الاحتلال يخطر بوقف بناء منازل ومنشآت بالقدس

فلسطين اليوم

أخطرت سلطات الاحتلال، اليوم الاثنين، بوقف البناء بعدة منازل ومنشآت فلسطينية سكنية وحيوانية، شمال مدينة القدس.

وبحسب مصادر محلية، دهمت قوات الاحتلال بلدة الجيب، شمالي القدس، وسلمت المواطنين إخطارات بوقف بناء ثلاثة منازل وكرفانات لتربية المواشي.

وزعمت قوات الاحتلال أن المنشآت أقيمت في مناطق "ج"، ومن دون الحصول على التراخيص اللازمة.

ونفذت سلطات الاحتلال خلال مارس/ آذار الماضي، 58 عملية هدم طالت 87 منشأة، بينها 39 منزلاً مأهولاً و6 غير مأهولة، إلى جانب 26 منشأة زراعية وغيرها، وفقا لـ "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"

وصباح اليوم، هدمت قوات الاحتلال 5 منازل فلسطينية، 4 منها مأهولة، وآخر قيد الإنشاء في بلدة إذنا، غربي مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وتتصاعد وتيرة عمليات الهدم في الضفة الغربية والقدس بهدف تهجير الفلسطنييين لصالح المشاريع الاستيطانية.