الشعبية: الإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية تجويع غزة

فلسطين اليوم

حملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن تجويع وحصار قطاع غزة، واصفة ما يحدث بأنه "أكبر كارثة إنسانية في العصر الحديث".

وقالت "الجبهة الشعبية" في تصريح صحفي لها، إن الاحتلال حوّل قطاع غزة إلى سجنٍ جماعيٍ كبير، وشن حرب تجويع ممنهجة، تزامناً مع تصعيد القصف الوحشي، والاستهداف المركز للأطفال والمدنيين الأبرياء.

وأضافت أن استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية يُمثّل سلاحاً جباناً يستخدمه الاحتلال ضمن سياسة الإبادة الجماعية، ويهدد بحدوث مجاعة شاملة تطال أكثر من مليوني إنسان في القطاع.

وأشارت "الشعبية" إلى أن الحصار الإسرائيلي "يُعتبر وسيلة ابتزاز لفرض الضغط على شعبنا وإحداث معاناة شديدة لا تُحتمل".

ودعت أحرار العالم إلى التحرك الفوري والضغط من أجل وقف العدوان وفتح المعابر بشكلٍ كامل ودون قيود، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة.

كما طالبت الجبهة الشعبية، بالعمل الجاد على محاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية. مؤكدة أن "الصمت عن هذه الجرائم الكبرى غير مبرر وبمثابة مشاركة في الجريمة".