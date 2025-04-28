فلسطين اليوم

نفذ فريق مؤسسة "أمودا" التركية " umuda Kosanla" مشروعًا يتمثل بتوفير كميات كبيرة من الحطب والأخشاب بشكل مجاني وتوزيعها على النازحين والمنكوبين والأسر الفقيرة في قطاع غزة

وأكدت فريق أمودا أنه قام بتوزيع 3500 حزمة حطب، كل حزمة تزن 15 كيلوغرام، على الأسر الفقيرة التي باتت غير قادرة على شرائه أو توفيره بسبب أزمة الوقود وغاز الطهي في غزة

ويشير فريق أمودا إلى أنه "ومنذ بداية إغلاق المعابر وفرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، لامسنا أزمة غاز الطهي بسبب إغلاق المعابر، وحاولنا طوال هذه الفترة أن نبحث عن أفكار يمكن أن تخفف من هذه الأزمة وتنعكس إيجابا على المواطنين، فوجدنا أفضل طريقة متاحة يمكن العمل عليها هو تحمل التكلفة الأكبر من خلال شراء الحطب وتوزيعه مجانا على أفران الأهالي والمنكوبين والنازحين".

ويمثل توفير الحطب والأخشاب وأدوات إشعال النيران، إعفاء من التكلفة الأكبر، ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعاره جراء ازدياد الطلب عليه، بعد أن بات البديل الوحيد المتوفر أمام أهالي القطاع لإعداد الخبز والطعام؛ بعد انقطاع غاز الطهي الذي يمنع الاحتلال من مروره للقطاع منذ أكثر من 50 يوما.

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي فجر الـ 18 من آذار/مارس 2025 الماضي عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار طوال الشهرين.

وبدعم أميركي أوروبي، ترتكب قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.











