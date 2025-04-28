عراقجي يحذر: أي هجوم على إيران سيواجه بـ"رد مماثل فوري"

فلسطين اليوم

حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الاثنين، من أن أي هجوم إسرائيلي على المنشآت الإيرانية سيواجه بـ"رد مماثل فوري"، مشيراً إلى أن بلاده "قوية بقدر كاف ولديها قدرات لإحباط أي محاولة أجنبية للتخريب في سياستها الخارجية والإملاء عليها".

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد توعد أمس الأحد بتدمير منشآت إيران النووية وتفكيك برنامجها النووي، قائلاً "️أعدنا الإيرانيين عشر سنوات إلى الوراء بعد ما ظنوا أنهم اقتربوا من حيازة سلاح نووي"، متوعداً بتدمير "️المفاعلات النووية الإيرانية ومنشآت التخصيب لنتأكد من أنهم لن يتمكنوا من التخصيب لأي غرض".

وأضاف عراقجي في منشور عبر منصة إكس، أن "إسرائيل تتخيل أنها يمكنها أن تملي على إيران ماذا تفعل أو لا تفعل، وهذا الأمر بعيد عن الواقع لدرجة لا يستحق الرد عليه"، مشيراً إلى أن "وقاحة نتنياهو مثيرة، إذ يريد أن يملي على الرئيس (دونالد) ترامب ما يمكن أن يفعله أو لا يفعله في دبلوماسيته مع إيران".

وهاجم وزير خارجية إيران من وصفهم بأنهم "حلفاء نتنياهو في فريق بايدن المهزوم الذي فشل في التوصل إلى اتفاق مع إيران"، قائلاً إنهم "يصورون بكل أريحية وبخطأ مفاوضاتنا غير المباشرة مع إدارة ترامب على أنها اتفاق نووي جديد".

وأكد عراقجي في منشوره أن "إيران قوية بالقدر الكافي وهي واثقة بقدراتها لإحباط أي محاولة من لاعبين متآمرين أجانب لممارسة التخريب أو الإملاء في سياستها الخارجية (...) نأمل أن يكون نظراؤنا الأميركيون أيضاً صامدين"، مؤكداً عدم وجود حل أو خيار عسكري وأن أي هجوم سيواجه برد مماثل فوراً.