71 شهيدًا و153 إصابات وصلوا مستشفيات غزة خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين28/4/2025م، تقريرها اليومي الخاص بحصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023م.

وبينت الصحة في تقريرها، أن 71 شهيدا (منهم 14 شهيد انتشال)، و153إصابات وصلوا مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، اثر ارتكاب الاحتلال سلسلة من المجازر بحق العائلات الفلسطينية في القطاع، مشيرة إلى أن عدد من الضحايا تحت الركام لايزال في الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

كما أشارت إلى أن حصيلة العدوان "الإسرائيلي" ارتفعت إلى 52,314 شهيدًا و 117,792 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، لافتة إلى أن 697 شهيدًا تم اضافتهم للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.

وبشأن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، أوضحت الصحة أن الحصيلة بلغت(2,222 شهيد، 5,751 اصابة)