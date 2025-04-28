عبد السلام: التمادي في العدوان على اليمن لن يحقق أي إنجاز لأميركا

فلسطين اليوم

قال الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبد السلام، اليوم الاثنين، إن الإدارة الأميركية ارتكبت جريمة وحشية فجر اليوم بحق مهاجرين أفارقة أبرياء بقصف مركز إيواء لهم في صعدة يضم أكثر من مائة مهاجر غير شرعي.

وأضاف في بيان له، أن التمادي في العدوان على اليمن لن يغطي على الإخفاق العسكري للإدارة الأميركية، ولن يجلب لها أي إنجاز .

وشدد عبد السلام على أن الصمت الدولي إزاء جرائم أميركا يشجعها على مواصلة دمويتها باستهداف التجمعات السكنية وتضليل العالم أنها أهداف عسكرية، مشيرا إلى أن لجوء واشنطن لمثل تلك الإدعاءات لا يجعل منها واقعا حقيقيا، بل "الواقع الحقيقي أن واشنطن تبيت نية الإجرام والإرهاب عن سبق إصرار وترصد".

وأفاد الدفاع المدني اليمني باستشهاد 68 وإصابة 47 مهاجرا أفريقيا جراء استهداف العدوان الأمريكي مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في مدينة صعدة.