سلطات الاحتلال تهدم 5 منازل بالخليل

فلسطين اليوم

هدمت سلطات الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، منازل ومنشآت فلسطينية في بلدة إذنا، غربي مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة "الراس" في بلدة إذنا، وفرضت طوقًا أمنيًا على المنطقة قبل أن تبدأ جرافات الاحتلال بعملية هدم لـ 5 منازل فلسطينية، و 4 منها مأهولة، بزعم أنها أقيمت في مناطق مُصنفة "ج"، ويُمنع البناء فيها.

وأسفرت عمليات الهدم عن تشريد قرابة 15 فردًا بينهم أطفال ونساء.

وبحسب المصادر، طال الهدم منزلين للشقيقين عيد وخليل نعيم الجياوي، وهو عبارة عن شقتين بمساحة 300 متر مربع وتأوي 8 أفراد.

كما هدم الاحتلال أيضًا منزلين للشقيقين محمد وأسامة يوسف الجياوي، على مساحة 150 مترا مربعا لكل منزل، ومنزلًا قيد الإنشاء للمواطن نضال الجياوي.

وتتصاعد وتيرة عمليات الهدم في الضفة الغربية للتهجير الفلسطنييين لصالح المشاريع الاستيطانية.

ووفق معطيات نشرها مركز معلومات فلسطين "معطى"، نفذت قوات الاحتلال 5,939 عملية هدم وتدمير لمنازل ومنشآت بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023.