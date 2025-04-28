60% منهم نساء وأطفال.. مركز الأطراف يستقبل 600 حالة بتر

فلسطين اليوم

أكد مركز الأطراف الصناعية والشلل في قطاع غزة اليوم الاثنين 28 أبريل 2025، استقباله نحو 600 حالة من مبتوري الأطراف ممن أصيبوا خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منهم 60% من الأطفال والنساء.

وأوضح المركز، أن 20% ممن تم استقبالهم هم من فئة الأطفال و40% من النساء، " في مشهد إنساني صادم وغير مسبوق".

ولفت إلى أنه جرى تركيب 100 طرف صناعي لنحو 100 مصابًا من الحرب حتى الآن، فيما تخضع حاليا 320 حالة للعلاج الطبيعي.

وفي يناير الماضي، أفاد مسؤول في وزارة الصحة بقطاع غزة بأن عدد حالات البتر في الأطراف العلوية والسفلية بلغ 4500 منذ بداية العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023.

وتشن إسرائيل غارات عنيفة على قطاع غزة، خاصةً الخيام ومراكز الإيواء بأسلحة ثقيلة، مما يؤدي إلى ارتفاع حالات الإصابة والبتر والحروق، جلهم من النساء والأطفال.

ويضاعف الأمر سوءاً، أن استمرار القصف يزيد من الضغوط على القطاع الصحي، الذي يعاني أصلًا من نقص حاد في الإمدادات الطبية نتيجة الحصار المفروض على غزة منذ أكثر من 18 عامًا.