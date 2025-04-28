بالأسماء: وصول 11 أسيراً مُفرج عنهم لمستشفى الأوروبي

فلسطين اليوم

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين 28 أبريل 2025، عن 11 أسير من سجونها ووصلوا لمستشفى الأوروبي بخانيونس جنوب قطاع غزة.

ووصل 11 أسير مفرج عنهم من سجون الاحتلال لمستشفى الأوروبي، عبر سيارات الصليب الأحمر من خلال معبر كرم أبو سالم، في حالة صحية صعبة.

وكانت قوات الاحتلال أفرجت في وقت سابق، عن العشرات من المعتقلين لديها من سكان قطاع غزة ممن اعتقلتهم خلال الحرب، حيث خرجوا بأوضاع صحية ومأساوية صعبة.

وفيما يلي أسماء الأسرى:

1_يوسف حاتم أبو طبيخ

2_زهدي عبد السلام البرواي

3_عبد الهادي المقيد

4_يوسف شاهر ابو عودة

5_وسيم حسام شلحة

6_نصر سميح عويضة

7_عليان جمال ورش اغا

8_احمد محمد الطبش

9_وائل طلال ابراهيم

10محمد عويض ابو عمره

11_سيف الدين صلاح بهار



وصول 11 أسيراً من قطاع غزة إلى مستشفى الأوروبي بخانيونس بعد إفراج الاحتلال عنهم عبر معبر كرم أبو سالم.