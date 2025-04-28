بالأسماء: وصول 11 أسيراً مُفرج عنهم لمستشفى الأوروبي
أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين 28 أبريل 2025، عن 11 أسير من سجونها ووصلوا لمستشفى الأوروبي بخانيونس جنوب قطاع غزة.
ووصل 11 أسير مفرج عنهم من سجون الاحتلال لمستشفى الأوروبي، عبر سيارات الصليب الأحمر من خلال معبر كرم أبو سالم، في حالة صحية صعبة.
وكانت قوات الاحتلال أفرجت في وقت سابق، عن العشرات من المعتقلين لديها من سكان قطاع غزة ممن اعتقلتهم خلال الحرب، حيث خرجوا بأوضاع صحية ومأساوية صعبة.
وفيما يلي أسماء الأسرى:
1_يوسف حاتم أبو طبيخ
2_زهدي عبد السلام البرواي
3_عبد الهادي المقيد
4_يوسف شاهر ابو عودة
5_وسيم حسام شلحة
6_نصر سميح عويضة
7_عليان جمال ورش اغا
8_احمد محمد الطبش
9_وائل طلال ابراهيم
10محمد عويض ابو عمره
11_سيف الدين صلاح بهار
وصول 11 أسيراً من قطاع غزة إلى مستشفى الأوروبي بخانيونس بعد إفراج الاحتلال عنهم عبر معبر كرم أبو سالم.