قطر: الكارثة الإنسانية بغزة تجاوزت كل الخطوط الحمراء

الساعة 09:29 ص|28 ابريل 2025
وزير الخارجية القطري.jpg
وزير الخارجية القطري.jpg

فلسطين اليوم

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الاثنين 28 أبريل 2025، أن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة تجاوزت كل الخطوط الحمراء، حيث بات الغذاء والدواء سلاحاً في الحرب.

وقال الوزير القطري: أن ما يجري في غزة يقدم دروسا مؤلمة وسط كارثة إنسانية تجاوزت كل الخطوط الحمراء، الغذاء والدواء بات سلاحا في حرب غزة ومعاناة الأطفال تستغل لتحقيق مصالح سياسية ضيقة".

وأضاف:": سنواصل مع مصر والولايات المتحدة الجهود للتوصل إلى اتفاق دائم لإطلاق النار".

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,243 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 117,639 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

 