قطر: الكارثة الإنسانية بغزة تجاوزت كل الخطوط الحمراء

فلسطين اليوم

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الاثنين 28 أبريل 2025، أن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة تجاوزت كل الخطوط الحمراء، حيث بات الغذاء والدواء سلاحاً في الحرب.

وقال الوزير القطري: أن ما يجري في غزة يقدم دروسا مؤلمة وسط كارثة إنسانية تجاوزت كل الخطوط الحمراء، الغذاء والدواء بات سلاحا في حرب غزة ومعاناة الأطفال تستغل لتحقيق مصالح سياسية ضيقة".

وأضاف:": سنواصل مع مصر والولايات المتحدة الجهود للتوصل إلى اتفاق دائم لإطلاق النار".

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,243 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 117,639 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.