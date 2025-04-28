المنظمات الأهلية: غزة تمر بمرحلة صعبة من المجاعة

فلسطين اليوم

أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية بفلسطين أمجد الشوا، اليوم الاثنين 28 أبريل 2025، أن قطاع غزة يمر بمرحلة صعبة من المجاعة، بالتزامن مع إعلان الأونروا نفاد الطحين في مخازنها، وخروج عشرات التكايا عن الخدمة واستمرار إغلاق المخابز وقلة الأصناف الغذائية المتوفرة في الأسواق وارتفاع الأسعار.

ولفت الشوا إلى أن عشرات آلاف الأطفال مصابون بسوء التغذية، في حين أن أسعار المواد الغذائية في الأسواق ارتفعت من 25% إلى 500%.

وبين، أن أصناف قليلة ومحدودة تعرض في الأسواق وبأسعار مرتفعة، والقدرة الشرائية لدى المواطنين شبه معدومة.

وأوضح الشوا، أن ما يعرض في أسواق القطاع يتم شرائه من قبل المؤسسات الأهلية لتقديمها للمواطنين كوجبات غذائية أو سلات غذائية.

وتشدد إسرائيل من حصار الخانق على قطاع غزة منذ بداية مارس الماضي، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية للمواطنين خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.