تجدد العدوان الأمريكي على اليمن

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام يمنية، اليوم الاثنين 28 أبريل 2025، باستشهاد 8 أشخاص بينهم أطفال ونساء؛ جراء غارات جوية شنتها الولايات المتحدة على منازل في العاصمة صنعاء.



وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة أنصار الله "الحوثي"؛ إن "العدوان الأمريكي استهدف منطقة ثقبان بمديرية بني الحارث" في صنعاء.



وقالت وزارة الداخلية اليمنية، أن العدوان الأمريكي استهدف فجر اليوم مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بمدينة صعدة يضم (115) مهاجراً جميعهم من جنسيات أفريقية مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

ولفتت إلى أن المركز يخضع لإشراف منظمة الهجرة الدولية ومنظمة الصليب الأحمر واستهدافه يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وتضاف إلى سجل الجرائم الأمريكية بحق الشعب اليمني والإنسانية جمعاء