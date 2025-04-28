الحرب تشد أوزارها: 27 شهيداً في قصف متواصل على منازل المواطنين

فلسطين اليوم

تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منذ الليلة الماضية، قصفها العنيف على منازل المواطنين في الأحياء السكنية في قطاع غزة، وسط أوضاع إنسانية غير مسبوقة.

ومنذ الليلة مايقارب 27 شهيداً بينهم نساء وأطفال في قصف متواصل على منازل المواطنين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في ظل انعدام لوسائل النقل وانعدام امكانيات الدفاع المدني.

و ارتقى 13 شهيداً شهداء في قصف منزل لعائلة كوارع بخانيونس، و7 شهداء في قصف منزل لعائلة الغماري بمنطقة غرب الكرامة.

أسماء شهداء القصف الإسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة:

١.حمدان أحمد حمدان كوارع/منزل كوارع

٢.تمام محمد حمدان كوارع/منزل كوارع

٣.أحمد حمدان حسين كوارع/منزل كوارع

٤. أيمن محمد حمدان كوارع/ منزل كوارع

٥. أسامة محمد حمدان كوارع/ منزل كوارع

٦. أنس محمد حمدان كوارع/منزل كوارع

٧. أمجد محمد حمدان كوارع/ منزل كوارع

٨. إيمان وديع إبراهيم كباجة/ منزل كوارع

٩. لين جهاد فخري كوارع /منزل كوارع

١٠. حمدان محمد حمدان كوارع/منزل كوارع

١١. مسك أحمد موسى عليان/خيمة

١٢. بسمة عصام إبراهيم أبو لبدة/متأثرة

١٣. مرام جابر موسى ماضي /متأثرة

فيما ارتقى8 شهداء في منزل عائلة أبو مهادي بمنطقة الفاخورة ببلدة جباليا، وشهيدان في قصف الاحتلال لمخيم الشافعي بمدينة خانيونس.

وشهداء مجزرة عائلة أبومهادي في مخيم جباليا شمال غزة :

١) إسلام خالد عبد الفتاح أبو مهادي ويبلغ من العمر عام و نصف .

٢) شهد أحمد عبد الفتاح أبو مهادي 8 أعوام

٣) محمد أحمد عبد الفتاح أبو مهادي 6 أعوام

٤) عبد الفتاح عبد الله محمد أبو مهادي 65 عاماً

٥) صالح عبد الفتاح عبد الله أبو مهادي 22 عام

٦) خالد عبد الفتاح عبد الله أبو مهادي 33 عاماً

٧) نجاح محمد عبد ربه المبحوح - أبو مهادي 57 عام

٨) أسماء أكرم محمد لبد 32 عام ـ المبحوح



وأمس، أفادت وزارة الصحة في غزة بوصول 51 شهيداً (منهم 11 شهيد انتشال)، و115 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52,243 شهيداً و117,639 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما بلغت حصيلة الضحايا منذ استئناف الحرب في 18 مارس/آذار الماضي (2,151 شهيداً، 5,598 إصابة).