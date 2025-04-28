طقس فلسطين: أجواء ربيعية

فلسطين اليوم

ذكرت دائرة الأرصاد الجوية، أن طقس فلسطين اليوم الإثنين 28 أبريل 2025، يشهد انخفاض طفيف للغاية على درحات الحرارة . ويكون الجو معتدلاً في كافة المناطق، ويسود جو معتدل ولطيف قي المناطق السهليةوالجبلية منها، بينما يسود جو حار في المناطق الغورية. ليلاً يصبح الجو منعش الى بارداً نسبياً خاصة المناطق الجبلية.

وغداً، الثلاثاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي حول المعدل السنوي العام أو أعلى بقليل. ويسود جو مشمس مع بعض السحب العالية والمتوسطة نهاراً ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو يارداً نسبياً الى باردخاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

والأربعاء، يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون أعلى من المعدلات السنوية بنحو الخمسة درجات مئوية. ويكون الجو مشمساً وغبراً احياناً وحاراً نسبياً في ساعات النهار، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو بارد ليلاً خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

والخميس، يطرأ من جديد إنخفاض ملموس على درجات الحرارة التي تكون ضمن المعدل السنوي العام ، وتتهيأ الفرصة في ساعات الصباح لسقوط زخات من الأمطار في بعض المناطق. ويسود جو غائم جزئي ومعتدل ودافء ربيعي الطابع في ساعات النهار ويسود جو بارد نسبي الى بارد ليلاً،.

الجمعة

2025-05-02

معتدل

لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تكون ضمن المعدل السنوي. ويسود ربيعي ومعتدل ومشمس الى غائم جزئي ، نهاراً مع كميات من السحب العالية، ويبقى الجو لطيفاً ليلاً وفجراً. والله تعالى أعلى وأعلم.

السبت

2025-05-03

معتدل

لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تكون ضمن المعدل السنوي لشهر ايار أو أقل بقليل. ويسود ربيعي ومعتدل ومشمس الى غائم جزئي ، نهاراً مع كميات من السحب العالية، ويبقى الجو لطيفاً ليلاً وفجراً. والله تعالى أعلى وأعلم.