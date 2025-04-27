مستوطنون يغلقون مدخل تجمع شلال العوجا شمال أريحا

فلسطين اليوم

أغلق مستوطنون متطرفون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد 27 إبريل 2025، مدخل تجمع شلال العوجا شمال مدينة أريحا، في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، وشهود عيان، إن مستوطنين نصبوا حواجز عند مدخل التجمع، واعترضوا مركبات المواطنين ومنعوهم من المرور، وعزلوا التجمع عن محيطه الخارجي.

وتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنون الاسرائيليون ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة منذ بداية العام، وبوتيرة أعلى منذ بدء الهجوم العسكري على قطاع غزة بعد السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023 ، إذ كثفت قوات الاحتلال من عمليات القتل، وتدمير الممتلكات، والاعتقالات، والتهديد وغيرها من الجرائم.