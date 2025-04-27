نتنياهو يدعي: السنوار أعد خطة لشن هجمات من غزة ولبنان لكننا أوقفناها

فلسطين اليوم

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد 27 إبريل 2025، إن خطة رئيس حركة حماس الشهيد يحيى السنوار، التي أعدها بإحكام (يقصد عملية السابع من أكتوبر) هو أن يشنوا عليهم غزوات متتالية من غزة ولبنان، مضيفاً: "لكننا أوقفنا كل ذلك".

وزعم نتنياهو: "تعرضنا لمحاولات لمحونا لكننا تمكنا من هزيمة أعدائنا"، متابعاً: "إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن هددتنا بقطع الأسلحة عنا إذا دخلنا غزة فقلنا لهم إننا لسنا دولة تابعة".

وادعى نتنياهو: "مورست علينا ضغوط في مراحل مختلفة من الأمريكيين كي لا ندخل إلى غزة"

وأشار إلى أن "إسرائيل" تحاول استعادة من بقي على قيد الحياة من الأسرى المحتجزين، وجثامين القتلى من غزة.

وفي سياق آخر، ادعى نتنياهو: "أن إيران التزمت بتدمير (إسرائيل) لأنها تمنعها من السيطرة على الشرق الأوسط".

كما ادعى قائلاً: "اتفاقيات التطبيع التي أسعدتنا قابلتها محاولات إيران لتغيير العالم العربي وتأليبه علينا".