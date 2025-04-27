الوفد الإسرائيلي: مفاوضات الصفقة ما تزال جارية

فلسطين اليوم

قال طاقم المفاوضات الإسرائيلي، اليوم الأحد 27 إبريل 2025، إن مباحثات الصفقة لم تُغلق مع حركة حماس، تزامناً مع عقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي اجتماعاً بمشاركة قادة الأجهزة "الأمنية".

واعتقد طاقم المفاوضات، أن المسار التفاوضي مع حماس للوصول إلى صفقة لم يستنفد بعد.

وفي السياق، نقلت قناة "i24" عن مسؤول إسرائيلي قوله: "لا يمكن إحراز تقدم نحو صفقة طالما أن حماس تطالب بوقف الحرب".

قناة "كان" العبرية، نقلت عن مسؤولين "إسرائيليين قولهم: "نحن أقرب إلى توسيع العملية في غزة، من التوصل إلى صفقة".

واستدرك: "لكن لا تزال هناك محادثات جارية مع الوسطاء، وهناك محاولات للعودة إلى صيغة تسوية مؤقتة تتضمن تحرير بعض الأسرى مقابل وقف إطلاق نار مؤقت ومحدود".

كما أفادت قناة "كان"، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اللية اجتماعًا بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية، بينما لم تكشف عن تفاصيل أخرى بشأن الدعوة المفاجئة.