قطر: جهود حثيثة لإدخال المساعدات ووقف الحرب على غزة

فلسطين اليوم

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد 27 إبريل 2025، استمرار بلاده العمل على وقف الحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء القطري في مؤتمر صحفي: "إن تصعيد العدوان على قطاع غزة وتسييس المساعدات يضعان المنطقة على حافة الهاوية".

كما جدد التأكيد عمل بلاده على تهدئة الأوضاع، وحث "إسرائيل" على إدخال المساعدات، ووقف الحرب على غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,243 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 117,639 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.